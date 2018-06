Gorbačov lásku k Američance popírá

Michail Gorbačov si utírá oči na středečním rozloučení s manželkou Raisou, která podlehla leukémii

Mluvčí Gorbačovova fondu Pavel Palažčenko řekl, že právníci zvažují podání soudní žaloby na média, která se dopustila hrubé pomluvy. "Lze mluvit pouze o přátelských vztazích Michaila Sergejeviče a Diane Meyerové-Simonové," uvedl."Senzaci" o Gorbačovově zamilování přinesl americký list San Francisco Exeminer a později ji přetiskla většina světových médií včetně ruských. Deník tvrdil, že místo Raisy v srdci sovětského exprezidenta zaujala 50letá miliardářka ze San FranciskaDiane Meyerová-Simonová, exmanželka podnikatele s nemovitostmi Herba Simona. Ruská média pobaveně komentovala tyto zprávy titulky jako "Náš Míša se asi zamiloval", nebo "Gorbačova nachytali s milionářkou".Palažčenko ruským novinářům sdělil, že deník lhal, když tvrdil, že Gorbačov se přestěhoval z Moskvy do San Fanciska. "Je to blud. Gorbačov bydlí v Moskvě a pouze na čas zajel na rekreaci do Švýcarska," uvedl. Potvrdil, že bývalý sovětský státník bohatou americkou vdovu zná už osm let, avšak přinejmenším jeden rok se s ní prý neviděl. Podle mluvčího Diane nemá stálého přítele. "Je to svobodná žena. Velmi aktivní. Krásná. Mně osobně se velmi líbí. Napište to tam," řekl Palažčenko deníku Komsomolskaja pravda.Upozornil, že americký list, který fámu původně pustil do světa, již otiskl omluvu.Bohatá vdova prý s Gorbačovem spolupracovala v oblasti ochrany životního prostředí. V roce 1992 Gorbačov vytvořil pod svou záštitou organizaci Green Vross International. Později navrhl Meyerové-Simonové, aby vytvořila odbočku této organizace v USA. Podle Palažčenka není pravda, že by Američanka pomáhala Gorbačovovi financovat jeho internetovou stránku.Raisa Gorbačová zemřela v září 1999 po dlouhé a těžké nemoci. Podle mluvčího se s Dianou znala. Spekulace tisku o milostných pletkách se prý Gorbačova velmi dotkly. "Náladu mu to nezlepšilo, ale on už přežil i daleko horší věci," řekl Palažčenko o reakci svého šéfa.