Gondíkovi vyletěli z GoGo šou

Druhá nejoblíbenější žena Novy má ale mnoho nových plánů. Chystá například návrat na divadelní prkna.

"V posledním lednovém GoGo šou jsme měli velmi dobrou sledovanost. Ale na podzim nám klesla, protože se lidé více dívali na reality show. Nejdříve jsme přemýšleli, jak pořad inovovat a změnit, ale pak jsme zjistili, že my dva se asi těžko nějak zásadně změníme, " říká Adéla.

"Spíš se pokusíme vymyslet úplně nový projekt, ale teď na to ani nemám myšlenky. Od té doby, co jsem porodila, jsem nehrála v divadle a nyní mi ředitel Fidlovačky Tomáš Töpfer nabídl velice neobvyklou roli v komedii A je to v pytli, která bude mít premiéru v březnu. Takže se vracím na jeviště a zahraji si dokonce albánského uprchlíka, o němž si nejprve všichni myslí, že je muž," prozradila herečka.

Jedenapůlletá dcera Nelly si tedy bude muset zvykat na večery bez maminky. Až dosud se jí Adéla se svým manželem Ondřejem Brouskem maximálně věnovala. "Z Nellinky máme obrovskou radost, dělá velké pokroky. Už se ukazuje, jak je muzikální. Když Ondřej hraje na piano, hned je u něj a snaží se do něj taky bušit. A mluví, dávno říká táta a teď dokonce i máma. Ona totiž začala se slovem táta," chlubí se bez žárlivosti pyšná maminka.

Adéla po dlouhé době dokonce změnila svou image a zkrátila si vlasy. Štíhlá a plná půvabu je ale stále. "Nellinka mi zabere hodně práce a když k tomu připočtu natáčení Rad ptáka Loskutáka a nyní už zase práci v divadle, tak opravdu diety držet nemusím. Všechnu energii ze sebe bez problému vydám," prozrazuje svůj recept na štíhlou postavu.