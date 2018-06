Gondíková stále trpí, z krize ji dostává bratr Dalibor

"Napadlo mě oslavit svátky netradičně. Přiznávám, že hlavním impulzem byl smutek mojí sestry. Chtěli jsme jí tím s manželkou zpříjemnit těžké chvíle," přiznává Dalibor Gondík.



Dalibor Gondík

Adéla Gondíková, na rozdíl od svého manžela Ondřeje Brouska, partnera nemá, a do Alp se tak vydala bez doprovodu. A jak Dalibor prozrazuje, ačkoli situace kolem Ondrovy nevěry není lehká, s Brouskovými se setkává dál a žádnou zášť k nim necítí. "To je život. Člověk se s tím musí nějak popasovat. Prostě se to stalo a je teď na ní i na nás, abychom se s tím popasovali. Byli jsme s Brouskovými dobrá parta lidí a jsme pořád. S Ondrovým tátou pořád hraji v divadle a nic se mezi námi nezměnilo. Těžko se dá poručit větru dešti. Ondra je pryč a mi ho nemůžeme násilím rvát zpátky," říká Gondík.



Adéla Gondíková s manželem Ondřejem Brouskem (vlevo) ještě v době, kdy jim to klapalo

Na televizní obrazovce i na divadelních prknech Adéla dělá Daliborovi jenom radost. Její role v Ordinaci se mu líbí a sestra je v ní prý skvělá. "Ona je přece jen taková submisivní a tady hraje dominantní zdravotní sestru. Chodím se na ni dívat taky do divadla a vždycky se mi tam hrozně líbí," uznává.

Epilepsii nemám, je to lež

Ani Dalibor to v současné době nemá lehké. V médiích se objevila informace, že trpí epilepsií, ale on to důrazně popírá. "Je to stoprocentní lež," tvrdí herec. Dokonce se hodlá s vydavatelstvím soudit. I když pochybuje, že by soud mohl vyhrát.