Gondíková si užívá Hvězdnou pěchotu

„Bylo těžké rozhodování, komu poslat hlas. Všichni zpívali dobře. Nezklamal mě můj favorit Vlastimil Horváth a nejvíc mě překvapila Klára Zaňková. Oba dostali můj hlas. Naopak se to včera moc nepovedlo Míše Noskové a Monice Šramlové,“ míní Gondíková.

Jinak si s manželem, muzikantem Ondřejem Brouskem, užívá hlavně Hvězdnou pěchotu. „Vždycky se u toho strašně nasmějeme. Bohužel je moc krátká a jednotliví zpěváci jdou rychle za sebou, takže se nemůžeme smát moc nahlas, abychom o žádného nepřišli. Ale už jsme to vyřešili - pěchotu si nahráváme, pak si ji v klidu pouštíme a po každém výkonu video zastavujeme, abychom se mohli pořádně vysmát. A náš favorit? Nevím, jak se jmenuje, ale tvrdil, že mu kamarádi říkají, že má hlas jako Lucie Bílá. Dobrý byl i ten, který zpíval Medvědi nevědí. A už vůbec nemluvím o Stávce dýdžejů. Její interpret Štěpán Turek je kategorie sama o sobě,“ vypráví Gondíková.

Favoritů, kterým se nesměje, zato obdivuje jejich zpěv, má také několik. Hlasy jim posílala už v době, kdy se vybírala finálová dvanáctka. V prvním kole měla hned dva: Michala Hudčeka a Vlastimila Horvátha. „Ondřej si uvědomil, že Michala zná, chodil s ním na konzervatoř a vždycky prý zpíval hodně vysokým hlasem Mercuryho. Tomu tedy fandíme už z kamarádství. Vlastíkovi proto, že se mi hrozně líbí jeho zpěv. Dokonce jsem se později dozvěděla, že bydlí kousek od nás, v Čerčanech.“

Dalším jejím oblíbencem je Ali Amiri. „Všechno, co zpívá, zpívá dojemně, s takovým smutkem v hlase, a to se mi líbí. Ale já mluvím pořád o chlapech, co? I zpěvaček je tam hodně dobrých. Je znát, že mají většinou zkušenosti z konzervatoře a nejsou to holky z ulice.“

Loni byla přesvědčena o vítězství Martiny Balogové, letos nemá na vítěze žádný tip. „Víc jasno asi budu mít až po několika finálových kolech. Sama jsem na druhou českou superstar moc zvědavá.“