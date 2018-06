Gondíková se vrací do divadla

Adéla Gondíková se po narození dcery Nely věnovala pouze televizní práci - moderuje spolu se svým bratrem Daliborem Gondíkem pořad Rady ptáka Loskutáka a zábavný pořad Go Go šou, který se už vysílat nebude.

I když do divadla Gondíková od jedenapůlleté dcerky spěchat nechtěla, neodolala nabídce zahrát si v komedii A je to v pytli, která bude mít v pražském Divadle Na Fidlovačce premiéru v březnu. „Hraju albánského uprchlíka, o kterém si nejdřív všichni myslí, že je muž a neřeknu ani slovo česky. Začínám se na tu práci hrozně těšit,“ říká Gondíková.

Tomáš Töpfer, ředitel Fidlovačky, už prý Gondíkové domluvil hodiny albánštiny. „Jsem před velkým úkolem. Tahle řeč je zvláštní, skoro nesmyslná. Už jenom přečíst scénář dá pořádnou práci. Vypadá to, jako by ho psalo malé dítě. Jednotlivá písmena jsou za sebou totiž poskládaná tak, že se v češtině nedají absolutně přečíst. Mám obavu, že se to nikdy nenaučím. A to se přitom s Nelinkou naučím ledacos,“ směje se herečka.

Její dcera zatím umí nejlíp říkat táta. S mámou vyrukovala nedávno, ale vůbec prý netuší, co to slovo znamená. „Táta říká už asi tři čtvrtě roku, ale s mámou začala až teď. Říká to ale tak nezúčastněně a bez emocí, že asi neví, že jsem to já. Je to zvláštní, ale je to tak. A přitom je na mně a mojí mámě závislá. V klidu si třeba hraje v koutě, ale jakmile se zvedneme, už běží za námi. No co, je spousta dětí, co do tří let nemluví,“ uklidňuje se Gondíková.

Na druhou stranu Nely rozumí všemu, co jí máma řekne. „Dostává mě tím, jak je šikovná. S Ondrou (manželem Ondřejem Brouskem - pozn. redakce) jsme z toho úplně hotoví. Cokoli řekneme, udělá. Třeba řeknu: vezmi si plínu, vysmrkej se, což umí už od roku a hoď ji do koše. Pořád se dojímám nad tím, jak je roztomilá, a tak jsem teď taková celá uplakaná.“

Dojatá byla i při přebírání ceny Anno 2005, která byla také jistou satisfakcí za zábavný pořad Go Go šou. „Píše se, že nám ho zrušili, ale je to trochu jinak. Rozhodli jsme se v něm nepokračovat sami,“ tvrdí Gondíková. Loni v říjnu byl natočen poslední díl, jenž se vysílal letos v lednu. „Měl obrovskou sledovanost. Předtím jsme ji měli dvakrát slabší kvůli VyVoleným. Zamýšleli jsme se nad tím, jestli chtějí diváci vidět v televizi něco jiného, nebo jestli máme omlazovat, když reality show jsou pro mladé, zkrátka jak to změnit... My se ale nezměníme a budeme ti samí herci, dialogy se nezmění, scénky taky ne. Došli jsem k tomu, že je pro nás nejlepší ho zrušit a vymyslet něco jiného. Proto jsme se rozhodli pro pauzu. Co bude dál, uvidíme. Jisté je, že na první půlrok Go Go šou naplánovaná není,“ dodává Gondíková.

