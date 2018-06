Gondíková se směje spekulacím o novém milenci

"Snad každý týden je mi přisuzován jiný chlap, musím se tomu smát. Ten poslední mě opravdu hodně pobavil, je to totiž řidič, který jezdí pro muzikál Robin Hood a taky je to náš osobní řidič na Nově, vozí i Terezu Kostkovou. Ta už o něm taky slyšela, že je to její nový zajíček. Vtipné bylo, že mu to nevěřil nikdo ze seriálu Ordinace v růžové zahradě. Přijel prý na natáčení a tam mu pomalu gratulovali a říkali, že je to v pohodě, že mu to přejí," řekla se smíchem Gondíková.

Tereza Kostková a Adéla Gondíková

Sama žádného muže nehledá. Jediné, co je pro ni důležité a na čem jí záleží nejvíc, je její šestiletá dcera Nela, která půjde v září do školy. A jak se tam těší? "Zatím si to moc neuvědomuje, jeden čas dokonce říkala, že do školy chodit nebude, že ji bude učit děda. Měla zkrátka utkvělou představu, že školu nepotřebuje, že ji školka stačí. Je ale na školu zralá, je naprosto v pohodě, i když nám dva roky ve školce tvrdili, že vůbec memluví. Tomu jsme se teda divili, protože nás doma nepustila ke slovu," prozradila moderátorka a herečka, která se s dcerkou pochlubí i ve středu v pořadu Top Star na Primě.

Pracovních povinností má Gondíková stále dost, ale Nela je důvod, jak je zkorigovat natolik, aby zůstalo dost času i na výchovu. "Práci si vždycky nějak zařídím a naplánuju, Nelinka je přednější," tvrdí. Okatá dcerka mámu miluje a ráda se s ní mazlí, i když má teď jakési klučičí období, nejvíc ji totiž baví lezení po čemkoli, nejlépe po stromech. Radost rozhodně dělá nejen mámě, ale taky babičce a dědovi, kteří s hlídáním vnučky Adéle maximálně pomáhají. Tento týden to zrovna hodně potřebuje.

"Mám teď pár dní hodně nabitých a Nelinku vidím sotva večer. Když třeba ráno vyrážím brzo do práce, nestíhám ji ani vodit do školky, v tom za mě zaskočí děda. Čekají mne ale čtyři dny volna a ty si spolu užijeme. Pojedeme za známými na Moravu a už se nemůžeme dočkat. Hlavně Nelinka, ta se každý den ptá, kolikrát se ještě vyspí a už to bude."

Ještě předtím ale Adéla odmoderuje se svým bratrem Daliborem Gondíkem již po sedmé charitativní koncert Chceme žít s vámi, kterého se zúčastní na šest tisíc lidí ze specializovaných ústavů po celé České republice.

"Je to pokaždé velká a krásná akce, máme ji s Dádou rádi, člověk na ní totiž zapomene na všechny starosti. Mentálně postižení jsou velmi vděčné publikum. Tolik pozitivní energie člověk nikde nezažije, protože i v divadle nebo na koncertě se vždycky najde někdo, kdo vás nemá rád. Tady ale mohou být všichni interpreti klidní, taky jsou obvykle velmi mile překvapení a nadšení. Naposledy se rozplýval nad tou neskutečnou atmosférou Kamil Střihavka, prý to nikde nezažil," řekla Gondíková.