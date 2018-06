Gondíková se pro dceru vzdala hraní

"Musím s ní chodit, zpívat jí a mluvit na ní, stejně ale nespinká. Usne na hodinu, a tak to pytlíkujeme celou noc až do rána. Vše nasvědčuje tomu, že to bude velmi živé dítě," řekla Adéla Gondíková.

Otázku, po kom to dítě je, zatím se svým manželem Ondřejem z herecké rodiny Brousků neřešili, protože hyperaktivními dětmi byli podle mínění svých rodičů oba dva.

Aby mohl Ondřej komponovat, uchýlí se vždycky raději do jiné části domu, v němž společně bydlí.

Chůvu pro Nelinku zatím Adéla Gondíková nechystá a chce všechno zvládnout sama. Až do podzimu proto nebude vystupovat v divadle, ani na zájezdových představeních, protože se chce dceři plně věnovat.

"Točíme s bratrem Rady ptáka Loskutáka pro Novu, a to je vesměs jednou za čtrnáct dní, a Go-Go šou, což bylo zatím za tu dobu třikrát, a to mám vždycky sebou maminku," přiznala Adéla Gondíková.

Adélina maminka hlídala děti obou sourozenců Gondíkových, kteří letos v prestižní soutěži časopisu ANNO výrazně bodovali. Dalibor Gondík se umístil hned za vítězným Pavlem Zunou, Adéla Gondíková byla třetí za Lucií Borhyovou a Zuzanou Bubílkovou.