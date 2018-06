Gondíková je těhotná

"Já to na sobě poznám. Vždycky jsem měla břicho jako lavor a teď je to taková kulička. Přibrala jsem zatím málo, asi čtyři kila. Teprve to přijde, termín porodu mám v půlce července. Všechno probíhá hladce, jen se pořád nemůžu zbavit rýmy. Sice do sebe láduju vitaminy, ale zřejmě si je bere to malé."

Miminko si manželé Adéla Gondíková a Ondřej Brousek moc přáli. "Proto jsme se brali," říká se smíchem Adéla.

"Co to bude, nevíme a ani nechceme vědět. Necháme si to jako překvapení. Máme to rozdělené - Ondřej by si přál holčičku, já kluka. Ale v podstatě na tom nezáleží, hlavně aby bylo dítě zdravé. Nepřemýšleli jsme ještě ani nad jmény. Není čas. Pro nějaké se rozhodneme asi až těsně před porodem."

V rodině Gondíkových už jedno dítě je - tříletý Theodor, syn Adélina bratra Dalibora. I ten už se na sestřenku nebo bratránka moc těší.

A Dalibor? Bude prý konečně hodným strýcem Dádou a bude moci sestře oplatit hlídání. "Jestli Dádu někdo potká s kočárkem a za ruku povede svého Tedíka, tak budeme těžko vysvětlovat, že nejsme manželé, ale sourozenci. Už takhle totiž není náš příbuzenský vztah některým lidem jasný," říká pobaveně Adéla.

Adéla, která oslavila třicáté narozeniny, pořád pilně pracuje. Právě dotočila další díl pořadu Go Go šou, včera moderovala narozeninovou Snídani s Novou, do toho hraje každý večer na střídačku v pražském Divadle Na Fidlovačce a v Divadelní společnosti Háta. "Zvládám to, ale je pravda, že se rychleji unavím. Jinak jsem v pohodě," svěřila MF DNES Adéla Brousková-Gondíková.