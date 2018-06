Gondíková a Bebarová se popraly před kamerou, odnesly si modřiny

"Obě herečky mají v soukromí i ve své profesi velmi přátelský vztah, a i když se Adéla Gondíková snažila rány bičíkem tlumit, odnesla si Tereza Bebarová z natáčení této scény hned několik pohmožděnin," uvedla PR manažerka filmu Dana Voláková. "Mezi natáčením záběrů jí maskéři modřiny ledovali a natírali hojící mastí, ale i tak byla Terezka ráda, když natáčecí den skončil," dodala.

Snímek je inspirován humoristickým románem Miloslava Švandrlíka, takže i v tomto případě bude divák hltat příběh mladého lékaře působícího v Africe, o kterého svedou boj ambiciózní manželka a tchyně. "Po shlédnutí denních prací s touto scénou se dá říct, že literární představu Miloslava Švandrlíka, který kapitolu s baletkou a Dobeškovou popisuje v knize velmi naturalisticky, zvládly obě herečky, režisér i kameraman Asen Šopov na jedničku," chválí tým mluvčí Voláková.

Natáčení filmu Doktor od jezera hrochů, který vzniká ve slovensko-české koprodukci, začalo v půlce července a potrvá do konce prázdnin. V říjnu odletí štáb na tři týdny do africké Keni k jezerům Nakuru a Itibo, to proto, aby divák dostal ten nejlepší servis. - čtěte Troška začal natáčet a měl prý z pekla štěstí, že ho nezabil blesk

Zdeněk Troška, Tereza Bebarová a Adéla Gondíková

"Mohli bychom diváka obelstít záběry z některé z českých zoologických zahrad. Shodli jsme se ale, že si autor literární předlohy zaslouží, aby natáčení těchto scén proběhlo v autentickém prostředí," řekl iDNES.cz režisér Zdeněk Troška.

Hlavního hrdinu, který je "slušný a skromný dobrák", hraje Jaroslav Šmíd z pražského Švandova divadla. V dalších rolích se představí i Eva Holubová, Jitka Smutná, Oldřich Navrátil, Zuzana Slavíková či Jiří Langmajer.

Podívejte se, jak režisér Zdeněk Troška vybíral herce do připravovaného snímku