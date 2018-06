Gondík pojede napříč Amerikou

"V Manu mě to neuvěřitelně nakoplo. Bydleli jsme v domku u takových starých typických Angličanů, tak jsem si ho u nich hned rezervoval i na příští rok. A teď jsem dostal nabídku být patronem druhého ročníku soutěže pro fanoušky silných strojů - Legendární cestou Route 66. Neváhal jsem ani minutu," říká Gondík, který si kvůli lákavé vidině našel v nabitém diáři týden volna.

"Jet po nejstarší silnici, která spojuje dvě strany Ameriky, bude obrovský zážitek. Naprosto jiný, než jsem měl na ostrově Man. Tady jde o to si jízdu na harleyích nebo jiných amerických motorkách užít. Sám pojedu na Buellu. Nemám ale víc než těch sedm dní, tak musíme ujet čtyři sta mil denně," těší se.

Pracovní povinnosti dělí Dalibor Gondík mezi divadlo ABC a televizi. V divadle se právě připravuje na sobotní premiéru hry Tři muži ve člunu a pes, kde bude stát na jevišti například po boku velkého kamaráda Otakara Brouska mladšího, který už patří díky Daliborově sestře Adéle do rodiny. Ta si totiž před rokem vzala za manžela Brouskova syna Ondřeje a má s ním dceru Nelu. Do pracovního kolotoče už po porodu také naskočila.

Dekolt Adély diváci oceňují

"Rady ptáka Loskutáka jsme točili hned po šestinedělí, GoGo šou se točila minulý týden poprvé. Bylo to náročné, ale Aduš je dobrá, už to zvládá. Vlivem kojení hlavně došlo k nárůstu jisté části jejího těla, což při natáčení v pardubickém divadle díky velkému dekoltu všichni náležitě ocenili," směje se Gondík a vyjadřuje se také ke své postavě, kterou si prý hlídá. "Musím, mám k tloušťce sklony. Přišel jsem na to, že nesmím jíst večer. Samozřejmě že to občas taky poruším, třeba v neděli se v rodině slavily hned několikery narozeniny, hlavně osmdesátiny dědy Brouska a já jedl dlouho do noci. Jinak ale nejím ani přílohy, bílé pečivo a knedlíky. Výjimkou je oběd u mojí maminky, které nechci zkazit radost a sním všechno, co mi naservíruje."

Dalibor Gondík se momentálně nejvíc baví vztahem svého šestiletého syna Theodora a tříměsíční neteře Nely. "Tedík jí tak hezky dětsky říká: Nelo, mlč! nebo Aduš, polož Nelu a pojď si hrát! Ségra nám hlídala kluka, ještě než měla sama rodinu, a teď nám taky vypomáhá. Zrovna nedávno jsme byli s Tedíkem týden u ní. Manželka Markéta se doma učila na zkoušky na právnické fakultě a já studoval s Aduš text na GoGo šou," říká Gondík, který si nedávno pořídil v chatové oblasti v Pyšelích nedaleko Prahy chatku. Donedávna přitom léto trávil v domě svojí sestry a svých rodičů. "Teď už by nás bylo v baráku moc. A takhle k sobě máme taky blízko."