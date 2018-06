Gondík pojede motocyklový závod

Na týdenní misi na ostrov Man v Irském moři vyrážíme desátého srpna. Nazval jsem ji Yamahanamu, protože jedeme na dvou motorkách, jedné závodní, druhé krosové. Zřejmě tomu dáme podtitul Po stopách Františka Šťastného, což byl náš poslední závodník, který byl v závodě Tourist Trophy úspěšný," říká Dalibor Gondík.

Herec a moderátor si šedesátikilometrový přírodní okruh nejede vyzkoušet jen tak. V květnu se chce totiž sám coby závodník přihlásit do závodu. "Tourist Trophy je velmi náročný motorkářský závod a my si chceme ohmatat terén. Jezdí se čtyři kola, aktuální čas je sedmnáct minut na jedno kolo, rychlostní průměr dvě stě dva kilometrů za hodinu. Je na něm několik horizontů, na kterých se se závodními motorkami skáče, což my ale dělat nebudeme. František Šťastný ve svých pamětech mimo jiné píše, že je tam zatáčka, do které se nedá zatočit, ale jenom strašně pomalu najet. Dalším fórkem třeba je, že se za horizontem objeví před závodníkem zeď, takže musí s motorkou rychle skočit doprava. Okruh není díky své délce samozřejmě ani zapamatovatelný. Zajímavé je na něm to, že se startuje ve městě, kde je třeba horko, a pak se vyjede do hor, kde je naopak mlha a kluzký terén," říká Gondík.

Motorky má rád

Dalibor Gondík prý netouží po zvednutí adrenalinu ani po vyhledávání nebezpečných a riskantních situací. "Prostě se mi to strašně líbí. Jezdil jsem nedávno i závodními auty a ani se mi nezvedl tep. Člověk si nesmí připustit, že by se něco mohlo stát, jinak se opravdu zabije," říká Gondík, který o plánované cestě raději moc nevypráví ani manželce Markétě. "Ví to tak napůl. Prozradil jsem jí jenom, že jedeme do Anglie," přiznává Gondík.

Na motorce ho prý naučil jezdit v devíti letech jeho strýc. "Táta se mohl zbláznit, když se to dozvěděl. Strejda se mnou jezdil po poli. Jednou jsem si tak jel a najednou zjistil, že už za mnou nesedí. Řídil jsem úplně sám. A to jsem ještě nedosáhl ani na zem. Moje první samostatná jízda dopadla dobře a od té doby mám motorky rád."

Přípravy na cestu nenechává Dalibor Gondík náhodě. Jednak pravidelně trénuje pod dohledem Petra Kvěcha na brněnském okruhu a jednak vypracovává podrobný itinerář výpravy. "Musíme mít všechno naplánované na minuty. Jinak to nejde. Celé jsme to pojali spíš jako zábavnou akci, ale chceme prožít i trochu dobrodružství. Asi přibalíme i kotlík, nějaké konzervy a stan. Už abychom vyrazili," těší se Gondík.