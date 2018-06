Golfová neděle s Jamesem Bondem

Na začátku zřejmě nejznámější bondovky Goldfinger z roku 1964 je dlouhá golfová scéna. V době, kdy se film u nás poprvé hrál, scéně rozuměl málokdo. Vždyť golf tady skoro nikdo neznal.



Majitel golfového klubu tehdy ve filmu řekl zločinci Goldfingerovi: „Zahrajte si s panem Bondem, má stejný handicap jako vy.“ Cože, zarazil se český divák, jaký handicap? Jaký asi tak může mít James Bond handicap?



Bond v podání čtyřiatřicetiletého Seana Conneryho byl samozřejmě v golfu nepřekonatelný. Přestože zloduch Goldfinger během hry podváděl, Bond nakonec zvítězil. Handicap v golfové terminologii totiž označuje úroveň hráčů amatérů.

Connery má nyní, v jedenasedmdesáti letech, handicap patnáct. To znamená, že osmnáct jamek zahraje zhruba na osmdesát pět úderů. To je asi o dvacet víc, než je průměr aktivních golfistů. Za takový handicap by se nemusel stydět žádný libový frajer z karlštejnského klubu.



Connery se naučil hrát golf právě kvůli scéně z filmu Goldfinger. Od té doby je nadšeným golfistou. Svoji druhou ženu Micheline, s níž stále žije, poznal v sedmdesátých letech na golfovém turnaji v Maroku. V roce 1996 zvítězil v prestižní soutěži amatérů Lexus Challenge Golf Tournament.



Nedávno řekl, že s golfem skončí a přihlásí se na tenis. Na Karlštejně to ale nevypadalo, že by se golfu chtěl vzdát.

Turnaj Seana Conneryho

Zdá se, že tato neděle byla stvořená pro golf. Je ráno, nebe vymetené. Vzduch se ani nehne. V dáli se leskne vodní hladina, za ní se tyčí hrad Karlštejn. Co jiného chybí ke golfovému kýči, než aby na stanovišti číslo jedna zahrál nádherný dlouhý míč James Bond, tedy pan Connery, jak mu tady v klubu říkají.



Na Karlštejně se dnes hraje česká verze Ryder Cupu. Skutečný Ryder Cup je proslulá golfová soutěž. Dříve hráli Angličané proti Spojeným státům, od sedmdesátých let hrají proti sobě družstva z celé Evropy a Spojených států. Klasický Ryder Cup trvá tři dny, na Karlštejně jen dva. Proti sobě stojí osm Američanů a osm Evropanů - vesměs Britů, kteří žijí v Praze. Connery reprezentuje pochopitelně Evropany. Hraje se rozhodující zápas.



Sean Connery se už od rána rozehrává. Soustředěně odpaluje jeden míček za druhým. S nikým nemluví. Když ho vidíte, znovu se vám vybaví scénka z filmu Goldfinger. Dnes je někdejší agent o 38 let starší. Zešedivěl, lehce ztloustnul, ale má přívětivější výraz než jeho James Bond. Zdá se o trochu vyšší.



Pravou nohu má zpevněnou obvazem, minulý víkend si totiž při golfu natáhl sval na noze. Chodí pomalu, ale krok má pevný Cestou na hřiště se lehce usmívá. Po celou dobu nesundal sluneční brýle.



Jeho dnešní teetime - čas prvního úderu - je v jedenáct hodin. Pět minut před jedenáctou už stojí na odpališti. První jamka je vzdálená 458 metrů. Je zapotřebí velký švih, aby míček po prvním úderu dolétl co nejdál. Connery pomalu vyndal z vaku hůl na dlouhé údery, takzvané dřevo.



Trochu stařecky se sehnul a připravil si míček. Potom se narovnal a prudce jej odpálil. Míč letěl rovně a daleko. Connery se spokojeně zasmál. Zamával a zmizel pevným krokem za obzorem.



V místním Ryder Cupu zvítězili Američané na plné čáře. Connery prohrál svůj zápas na poslední jamce o jediný úder.



Po takovém turnaji se sluší posedět na terase a rozmlouvat o obtížnosti jednotlivých jamek. Ne tak Connery. Ten se hned po posledním úderu vrátil do hotelu.

Hra gentlemanů

Golf je stará skotská hra. Golfista švihá holí, kouká, jak míček letí, a chodí po trávě. To všechno se stoickým klidem, nejde totiž o čas. Říkáte si - to bude asi podobně fyzicky vyčerpávající sport jako třeba šachy. Není to pravda, při čtyřhodinové hře ujdou golfisté skoro šest kilometrů s desetikilovým vakem na zádech. Na hřišti nesmí chybět přírodní překážky: jámy, keře a jezírka.



Doba, kdy se na golf nosily pumpky a kostkované podkolenky, už dávno minula. Dnes je předepsané tričko s límečkem a třemi knoflíčky, dlouhé kalhoty s páskem a dvěma předními kapsami. Jediný, kdo na hřišti kalhotový předpis nesplňuje, je Sean Connery. Má krátké kalhoty ke kolenům. Jeho modré tričko s límečkem a žlutým nápisem Europe naopak vyhovuje.



Ostatní golfová pravidla však proslulý herec dodržuje dokonale. Ve vaku mohou mít hráči šest až dvanáct holí. Chudý hráč si hole nosí na zádech. Golfista-klasik má svého nosiče. Sean Connery nikdy nosiče neměl. Dříve si hole nosil sám, dnes je po hřišti vozí v bílém golfovém vozidle.



„Pan Connery je skutečný gentleman. To víte, je to Skot,“ říkali dva muži, kteří se na hřišti starají o trávník. „Navíc není vůbec tak nafoukaný jako spousta jiných chlapů, co sem jezdí.“

Neděle s Bondem nevyjde

Možná už ve vás uzrála nádherná představa. Příští týden si vyrazíte na Karlštejn zahrát si tuhle gentlemanskou hru s největším gentlemanem na světě - Jamesem Bondem.



Jedna hra o víkendu stojí 2400 korun. To byste třeba ještě zaplatili. Jenže to platí jen pro ty, kteří už prošli drahým tréninkem. Na trávník vás pustí, až když máte určitou úroveň. Než byste se k ní dopracovali, přišlo by vás to na mnohem víc. Stát se členem stejného klubu jako Sean Connery by nakonec stálo desetitisíce.



Levnější bude zajít v neděli do videopůjčovny a půjčit si film Goldfinger se známou golfovou scénou s mladým Seanem Connerym.