Golfista zabil tchyni míčkem na třetí jamce

Ronnie Battersby hrál s matkou své ženy Karon hru na devět jamek. U třetí se stalo neštěstí. Pan Battersby odpálil míček, který ve velké rychlosti udeřil paní Llewellynovou do hlavy. Poté, co zkolabovala, personál golfového hřiště okamžitě zavolal záchranku a paní Llewellynová byla vrtulníkem dopravena do nemocnice v Glasgow. Lékařům se ji už nepodařilo zachránit.

Golfový míček může dosáhnout rychlosti až 160 km/h a špatně odpálený míč může odletět skoro v pravém úhlu k zamýšlené dráze, takže by spoluhráči neměli stát před osobou, která se chystá odpálit. Zatím není jasné, kde přesně stála paní Llewellynová, když ji míček zasáhl.

Její zeť odmítl celou událost komentovat. Jeden ze členů golfového klubu však potvrdil deníku Daily Mail, že osudový míček vypálil skutečně Ronnie Battersby. "Očividně to byla nehoda. Cítí se kvůli tomu hrozně," řekl.

Syn zesnulé Richard si také myslí, že šlo o nehodu. "Měla golf ráda, ačkoli byla spíš víkendová hráčka. To co se stalo je tragická nehoda," řekl Richard Llewellyn.

Golfové hřiště bylo kvůli tragické události přes víkend uzavřeno. "Na důkaz úcty k Janet Llewellynové, která tragicky zahynula v pátek při nehodě, bude hřiště až do pondělka uzavřeno," vysvětlovala cedule u vchodu.