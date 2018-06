Golfista Čejka přišel poprvé k soudu

Čejka do soudní budovy přišel v doprovodu svého právníka Michala Pacovského s dvěma obřími krabicemi v rukou. V nich byly dárky pro staršího syna, který právě oslavil šesté narozeniny.

Poněvadž se s ním Čejka nemohl vidět osobně - obě děti jsou na ozdravném pobytu mimo Prahu - předal dárky jeho matce. „To budou mít děti radost, že sis na ně po šestnácti měsících vzpomněl,“ prohlásila Čejková.

Manželé se k sobě chovali odtažitě, což odpovídalo i jejich rozdílným názorům na výši výživného. Zatímco moderátorka žádá pro každé z dětí 150 000 Kč měsíčně, Čejka nabízí hrazení výloh spojených s jejich vzděláváním a deset tisíc v hotovosti, celkem tedy cca 70 000 Kč měsíčně pro každé z nich. Peníze však chce skládat na vázaný účet.

Rozloučili se polibkem

Ani po více než dvouhodinovém jednání manželé na svých postojích nic nezměnili, přesto vyšli ze soudní síně jako přátelé. Dokonce se rozloučili polibkem „Kdyby nebylo právníků, tak už jsme se dávno s manželem dohodli. Alex neměl všechny informace a podle všeho ani já,“ komentovala situaci Mirka Čejková a posléze dodala: „Není pravda, že jsem mu bránila ve styku s dětmi, akorát se právní zástupce ozval až předevčírem, že je chce Alex vidět a to už nebylo možné zařídit.“ Alex Čejka dění v soudní síni odmítl jakkoliv komentovat. Právní zástupce Čejkové pak vyjádřil naději, že během příštího stání - 14. června - už bude vynesen rozsudek, a že nikdo další nebude muset vypovídat.

Odlišný názor měl Michal Pacovský, zastupující Čejku. „Žádáme, aby byl příště vyslechnut i současný partner paní Čejkové, pan Marek Vít. Je to člověk, který byl pravomocně odsouzen k vysokému trestu. Tady jde o budoucnost dětí a my chceme vědět, kdo je vychovává a kdo bude mít přístup k penězům. Ať on sám se k tomu vyjádří.“ Nevyloučil, že výslech Marka Víta (který byl jak sám přiznal v tisku odsouzen na šest let nepodmíněně za spoluúčast na podvodech) může ovlivnit Čejkův dosavadní postoj „Je možné, že Čejka požádá soud o svěření dětí do vlastní péče,“ řekl Pacovský. Čejka ještě ve čtvrtek odletěl do Ameriky, zdrcený, že děti neviděl.