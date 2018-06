Golfista Babický o Borhyové: Rozcházeli jsme se rok

"Nejsme spolu, jsem sám," tvrdí Babický, kterého fotoreportéři nedávno načapali právě ve společnosti pohledné herečky a moderátorky. "Jsem golfový trenér. Ke mně se běžně hlásí slavní lidé, že by se rádi naučili golf. A úplně stejně to bylo i se slečnou Ochotskou," vysvětlil.

Alan Babický s Lilian Sarah Fischerovou a Českou Miss Lucií Hadašovou

"Po jedné z večerních lekcí jsme šli jako dva dospělí lidé na večeři. To je všechno. S jinými klienty také chodím na obědy či večeře a jsou mezi nimi i mediálně známé osoby, muži i ženy. Je to normální, běžná praxe. Jíst se musí," dodal Babický.

Vůbec poprvé také přiznal, že rozchod s jeho expřítelkyní Lucií Borhyovou byl velmi komplikovaný. Než si definitivně řekli konec, trvalo řadu měsíců. "My jsme si před lety náš rozchod rozmýšleli do důsledků. Nikdo to neví, ale my jsme o něm uvažovali celý rok. Kdyby tu byla šance, že se k sobě vrátíme, stalo by se to v té době," uzavírá v deníku Aha! golfista Alan Babický.

S moderátorkou Televizních novin Lucií Borhyovou, která žije se svým řeckým přítelem a vychovává s ním syna Lucase, se Babický rozešel před dvěma lety po devíti letech společného soužití.