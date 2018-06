Golf s Kristelovou: podívejte se, jak se ho učí hrát

Myslí to zřejmě opravdu vážně, najala si totiž profesionálního trenéra Jakuba Danka a nemůže si ho vynachválit. "Jakub je naprosto skvělý trenér. Zkoušela jsem jich několik a tak vím, o čem mluvím. I díky němu mě to tak chytlo. Je s ním legrace a není to takový ten suchar mručoun. Nejen skvěle hraje - je člen PGA, ale také se při tréninku pořádně zasměju," říká Kristelová.

Několikrát týdně je teď viděna v hotelu, kde se učí základům tohoto u nás čím dál víc populárního sportu. "Bylo mi řečeno, že ideální je začít v indooru. Chytnu základy, na jaře udělám zelenou kartu a v létě můžu začít vyhrávat turnaje. Cítím, že ze mě bude něco jako Tiger Woods," směje se Kristelová.

Společně s přítelem, s nímž se na Valentýna zasnoubila a dostala od něj zásnubní prsten, který nesundavá ani při golfu, se těší na venkovní turnaje. "Prostředí golfových hřišť je nádherné. Martin je dobrý golfista a já u toho zase dobře vypadám," uzavírá s úsměvem moderátorka.