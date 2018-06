Goldie Hawnová utrácí tisíce za lyžování

K vášni k tomuto zimnímu sportu ji předurčuje i její bydliště. Jakmile vydělala první větší peníze, ihned se odstěhovala z horkého Los Angeles do lyžařského centra Aspenu.



"Nejsem ten typ člověka, který by toužil mít celý rok teplotu nad dvacet stupňů a při minus jednom stupni by nevystrčil nos z domu. Zimu a sníh miluju ze všeho na světě nejvíce."



Slova Goldie potvrzuje i její dcera, třiadvacetiletá herečka Kate Hudsonová, známá například ze snímku Gossip.

"Když si vzpomenu na dětství, tak to byla jen škola, večery doma s rodiči, hory a lyžování. Nic moc. Hlavně když maminka nechávala všechny domácí práce na otci a celé dny trávila na své malé soukromé sjezdovce," prozradila Kate.



Hawnová se svými šílenými lyžařskými sklony nijak netají. "Jsem do lyží doslova blázen. Lidé to o mně neví, ale je to tak. Každému možná připadám jako typický příklad sportovního antitalenta, ale opak je pravdou," dodala herečka, která ještě donedávna svoji vášeň k horským sportům a sněhu úzkostlivě tajila.