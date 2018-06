Měla jsem v plánu nevracet se k herectví a jen žít, říká Goldie Hawnová

„Od života jsem chtěla jen štěstí. Když jsem byla mladší, dočítala jsem se, jak hercům Hollywood zničil život. A já jsem chtěla být normální. Přála jsem si mít děti a žít normální život,“ sdělila herečka v rozhovoru, který s ní vedla její dcera, herečka Kate Hudsonová.



Když měla Goldie hodně práce a před kamerou se nezastavila, rozhodla se navštívit psychologa, aby něco nepodcenila a nedopadlo to s ní špatně.

„Dodnes to považuji za nejlepší rozhodnutí v mém životě. Potřebovala jsem pomoct. Naučila jsem se pracovat se svými úzkostmi a strachem. Rok jsem na sobě pracovala. A došlo mi, že být herečkou je něco krásného, ale není to přesně to, čeho chci v životě dosáhnout,“ pokračovala ve své zpovědi.

Častokrát se také potýkala s tím, že ji lidé považovali za hloupou blondýnu z filmů. „Hrála jsem tyto postavy v době, kdy se ženy snažily světu dokázat, že jsou na stejné úrovni jako muži. A já vyobrazovala tu, kterou ženy v té době nechtěly být. Ale já jsem se nenechala ovlivnit řečmi ostatních lidí, měla jsem svoji hlavu,“ doplnila.

„Film se po roce 2000 začal dost měnit. Velké firmy kupovaly studia, všechno se měnilo. Nová pravidla. Pamatuji si, jak jsem se bavila s Jackem Nicholsonem a on mi říkal, že nebude točit, když to jde všechno úplně jiným směrem. A já mu odpověděla, že nebude mít na výběr. Pokud se bude chtít uživit, bude muset,“ podotkla.

A právě v tento okamžik si uvědomila, že takhle žít dál nechce a rozhodla se, že s herectvím sekne. Tehdy si myslela, že už se k němu nikdy znovu nevrátí. Měla v plánu užívat si života, učit se nové věci a rozšiřovat si obzory.

„Začala jsem studovat psychologii a uklidnila jsem se. Přestala jsem být tak rozlítaná, naučila jsem se spoustu nových věcí, začala psát. Vůbec jsem se nekoukala do minulosti. Měla jsem před sebou vidinu šťastného života a k herectví už jsem se nechtěla nikdy vrátit,“ dodala.



Herečka si v roce 2002 zahrála ve filmu Rockerky a až o patnáct let později natočila film Dámská jízda, kde hraje po boku Amy Schumerové. O dalším natáčení zatím neuvažuje.