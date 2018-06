Goldie Hawnová dělá pro svoji krásu vše

Autobiografie, kterou v současné době píše herečka, známá v Česku zřejmě nejvíce z oscarové romantické komedie Kaktusový květ, v němž si Hawnová zahrála po boku Waltera Matthaua a Ingrid Bergmanové, se možná stane nejotevřenější zpovědí v tomto žánru.



Téměř sedmapadesátiletá Goldie, jejíž nestárnoucí zevnějšek vzbuzuje všeobecně sdílené nadšení a údiv, se ve svém životopise dělí o tajemství, jak si mladistvý vzhled udržet. Svěřuje se, že ochotně využívá služeb plastických chirurgů a každé tři měsíce si nechá dávat injekce botulotoxinu, aby si omladila pleť a zbavila se vrásek. Před čtyřmi lety si dala voperovat silikonová prsa.



"Dala jsem si udělat prsa malých rozměrů, neboť jakákoliv nepřirozenost by okamžitě uhodila do očí. Chtěla jsem prsa pružná, vypadající mladě," svěřuje se Goldie svým budoucím čtenářům.



Nicméně hlavním způsobem, jak vypadat věčně mladá, je podle přesvědčení hvězdy pravidelný a co nejčastější sex s milovaným člověkem. Hawnová je odhodlána v knize uvést ty nejintimnější podrobnosti ze soužití s hercem Kurtem Russellem. Jejich sexuální život podle ní léty nabývá "větší sladkosti a vtipnosti".



"On je až do špiček nohou muž, já jsem žena. Jsme šťastni," říká Goldie, i když nepopírá, že vždy a všechno nebylo v dlouholetém románu dvou filmových hvězd bez mráčku. Hawnová poprvé vypráví o tom, jak před dvěma lety přistihla svého miláčka při odchodu z "masážního salónu známé reputace".



V knize uvádí herečka podrobnosti o svých dvou manželstvích a vztahu k dětem. Hawnová má z prvního manželství s Billem Hudsonem šestadvacetiletého syna Olivera a dvaadvacetiletou dceru Kate, s Kurtem Russelem pak šestnáctiletého syna Wyatta.

Píše, že i když je přísnou matkou, vztah s dcerou Kate Hudsonovou, která je také známou herečkou, připomíná spíše vztah dvou přítelkyň.



"Když dcera v patnácti letech přišla o panenství, nemohla se dočkat, až mi o tom bude vyprávět," píše Goldie ve svém životopise, jehož úryvky už pronikly do tisku. Na jejich základě lze usoudit, že to bude čtení strhující a poučné.





Goldie Hawnová se svým dlouholetým druhem Kurtem Russelem.