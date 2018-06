Golden Kids u soudu: Kubišová po výslechu pohoršeně odešla

Případ řešil městský soud, na který se před časem obrátil producent a manžel Vondráčkové Martin Michal, který se domáhá náhrady škody 1,3 milionu korun kvůli zrušenému turné. Kubišová jakoukoli vinu odmítá s tím, že smlouvu na koncertování nepodepsala.- čtěte Turné Golden Kids se ruší, Kubišová odmítla vystoupit

"Praktika je taková, že je vše založeno na důvěře," řekla Vondráčková s tím, proč neuzavřeli písemnou smlouvu. Tu také Kubišová později požadovala, ale nelíbily se jí některé body. Například to, že by se měla uvázat na 20 let spolupráce. Podle své výpovědi se Vondráčková se svou kolegyní snažila si vše vysvětlit, ale marně. Kubišová jí přestala brát telefony a odpovídat na SMS.

Martin Michal, manžel Heleny Vondráčkové

Před soudem stanula také obchodní ředitelka agentury MM Praha, která patří právě Vondráčkové a jejímu manželovi Martinu Michalovi. Kubišová při její výpovědi opustila jednací síň se slovy: "Já jdu pryč..." Byla jejím výslechem tak pohoršena, že soudce udělal desetiminutovou přestávku.

Slavné pěvecké trio Golden Kids založili Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář 1. listopadu 1968. Jeho existence však skončila s nastupující normalizací. Turné se mělo uskutečnit loni ke 40. výročí tria, zpěváci se ale prý nedohodli na podmínkách. Podle Kubišové byla příprava turné chaotická. Michal se nakonec rozhodl turné nahradit samostatnými koncerty Heleny Vondráčkové s hosty.

Martin Michal v současné době vede několik soudních sporů. Podle jeho slov se jedná o tři obchodní kauzy a ve třech případech se soudí s jedním bulvárním časopisem. "V jedné žalobě žalujeme sto článků," řekl.