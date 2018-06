Goldbergová ukáže zadek

Americká černošská herečka Whoopi Goldbergová připravila tvůrcům nového pokračování komediální show Drewa Careyho Whose Line Is It Anyway? trápení. Bolestmi hlavy patrně trpí především kameraman. "Jednou se rozhodla, že ukáže světu svůj zadek, tak ať konečně všechno nechá na mně," říká mistr obrazu.