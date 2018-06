Go go tanečnice svlékaly Podhůrského

Na film party v klubu Face to face k dvěma českým filmům Po hlavě do prdele a Zahradník se sice objevil po boku blonďaté krásky, z té se ale vyklubala pouhá kamarádka, modelka Lucie Kachtíková. Přišli sem spolu z nedalekého baru Redlight, kde byl Podhůrský popřát k jednatřicátým narozeninám další svojí kamarádce, Evě Horzinkové, známé z reality show Big Brother.Podhůrského v baru s lehce erotickým nádechem nechaly chladným i go go tanečnice alias Divoké kočky, které se ho snažily svléknout do půli těla a stejně tak i strip show, která byla součástí programu tradiční čtvrteční film party. Pro případnou letní love story hledá totiž něco docela jiného. A pokud jde o výběr životní lásky, dává si po dvou nepovedených manželstvích a vztahu se zpěvačkou Ivetou Bartošovou velký pozor.Nepřítomnost ženy po svém boku herec zaplňuje dětmi z obou svých manželství a prací. Po polopracovní cestě do Chorvatska, kde bude moderovat program pro klienty jedné cestovní kanceláře, fotit a připravovat vše potřebné pro další desku své kapely Underhill, jede s oběma dospělými syny a dcerkou do italského Bibione a pak do Španělska. "Do Bibione jezdíme každý rok, nikam jinam nechtějí. Synům jsem tam povolil i přítelkyně, Maruška je naštěstí na nějakou známost ještě malá, takže doprovod nemá. No a Španělsko si užijeme už jenom jako rodina. Bude to takový příjemný relax po tom zápřahu, který jsem měl. Nejdřív jsem zkoušel v divadle Jacka Rozparovače, pak hned navázalo Bailando a bylo to docela náročné," líčí Podhůrský.Během prázdnin chce kromě přípravy desky dokončit i divadelní představení, které už dlouho nosí v hlavě. Jeho tématem je romantická tragikomedie, k níž ho prý naštěstí neinspiroval jeho vlastní život. Jasno má i o představitelích dvou hlavních rolí. "Jednu si zahraju sám a druhou bych rád, aby hrál Josef Carda. S Pepíkem se totiž dobře známe, hráli jsme spolu divadle."