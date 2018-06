Makepeaceová se po 30 letech téměř nezměnila. Může za to jídlo, tvrdí

Glynis Barberová už několik let využívá služeb nutriční terapeutky Fleur Borrelli. Herečka vynechává snídani a jí jen dvě velká jídla denně, aby si upravila metabolismus. Nejí celozrnné pečivo, které podle ní způsobuje zánět v střevech. Přestala také během dne popíjet vodu, přestože kdysi prohlašovala, že je hydratace důležitá a pití zahání hlad. Nyní se napije, jen když má žízeň.

K tomu si postavu udržuje pravidelným kardio cvičením a bikram jógou. „Vždy jsem byla fit, ale bývala jsem neuvěřitelně unavená. Teď překypuji energií,“ tvrdí britská herečka.

S poradkyní napsala knihu The In-Sync Diet. Se zdravým životním stylem začala už před lety, kdy to nebyla ještě taková móda. Upřednostňovala hlavně organické potraviny.

„Bylo to v 80. letech, takže si všichni mysleli, že jsem blázen, přestože mně to dávalo smysl. Říkala jsem, že je hloupé dostávat do těla chemické látky, které tam nejsou potřebné. Ale v té době to bylo moc pokrokové myšlení. Byla jsem to já, princ Charles a někteří hippies. Ale já se toho držela,“ vzpomíná Barberová.

Glynis Barberová (Londýn, 12. dubna 2015)

Proti plastikám nic nemá, ale ona sama prý žádný zákrok nepodstoupila. „Mám trochu fobii z chirurgie, jsem docela zbabělá. Nechci soudit nikoho, kdo si ji nechal udělat. Lidé musí dělat to, co je pro ně dobré. Pro mě je důležitý zdravý životní styl,“ cituje Barberovou list Daily Mail.

Blondýnku proslavila role seržantky Harriet Makepeaceové, v níž zazářila v 80. letech. Seriál Dempsey a Makepeaceová byl v Československu populární i díky skvělému slovenskému dabingu v podání Borise Farkaše a Kamily Magálové.

Barberová, která se narodila v Jihoafrické republice a později se přestěhovala do Londýna, si vzala v roce 1989 svého seriálového kolegu, Američana Michaela Brandona (70). Mají syna Alexandra (23). Úspěšná je také coby divadelní herečka.