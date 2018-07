Receptem na dlouhé manželství je respekt a komunikace, říká Gloria Estefan

„Jsme spolu už třiačtyřicet let a stále mě dokáže každý den rozesmát. To je zázrak. Také nesmí chybět vzájemný respekt a komunikace,“ řekla Gloria v rozhovoru pro Entertainment Tonight. „Drží nás spolu láska a hudba,“ doplnil ji manžel Emilio.



Čtyřicáté výročí svatby oslaví pár 2. září. Gloria a Emilio spolu mají dvě děti, syna Nayiba (37) a dceru Emily (23). V roce 2017 se Gloria Estefan pochlubila v rozhovoru pro People Icons’ “Celebrity Love Stories”, že s manželem je v roce 1975 spojila láska k hudbě a společní přátelé.

„Hrál tehdy na akordeon a měl na sobě tak krátké šortky, že to vypadalo, že je nahý! To byl můj první dojem z budoucího manžela,“ přiznala pětinásobná vítězka ceny Grammy. „Poté mě moje máma vzala s sebou na svatbu a... byl tam zase! Vešla jsem do dveří a právě hrál skladbu The Hustle. O dva týdny později mě sám vyhledal a oslovil s nabídkou spolupráce,“ pokračuje Gloria.

Zpěvačka souhlasila se společným vystupováním na svatbách, ale vše bylo stále jen na přátelské úrovni. „Velice to tehdy mezi námi jiskřilo, ale k ničemu nedošlo. Emilio měl totiž tehdy starší přítelkyni a navíc to byl můj šéf,“ vysvětluje Gloria a manžel jí skáče do řeči. „A teď mi šéfuje ona,“ směje se.

Netrvalo dlouho a oba se do sebe zamilovali. „Věděla jsem, že si ho jednou chci vzít za muže,“ tvrdí zpěvačka. Přání se jí vyplnilo v září roku 1978.



Kromě hudební kariéry Gloria Estefan s manželem také podniká. Pár vlastní pět kubánských restaurací v Miami, Orlandu, Mexiku a v Puerto Vallara a dva hotely, Palm Court Resort Hotel ve Vero Beach, který byl zničen hurikány Frances a Jeanne v září 2004, a The Cardozo v Miami. Jmění Estefanových z podnikání se odhaduje na 200 milionů dolarů.