Herečka Glenn Close vyrůstala v sektě, našla ale sílu odejít

„Celá léta jsem nemohla věřit svým instinktům, protože mi veškerou víru diktovali,“ přiznala Glenn Close, která dospívala ve Švýcarsku v komunitě konzervativních a velmi přísných křesťanů. U Ženevského jezera v malé obci Caux žila s otcem Williamem Taliaferrem Closem a dalšími stoupenci kultu Morálního znovuvyzbrojení. Ten založil na počátku druhé světové války americký evangelický kněz Franklin Buchman



V čase, kdy celý svět zbrojil a zabíjelo se na mnoha frontách války, pomohl tisícům lidí najít útěchu. Hnutí fungovalo dále za zbrojení během studené války.

„Nesměli jste dělat doslova nic, nebo vás nutili cítit se velmi provinile kvůli jakékoli nepřirozené touze. Když mluvíte ke komukoli, kdo byl ve skupině, která vám od základu diktuje, jak se očekává, že budete žít, co budete říkat, co budete cítit od vašich sedmi let do dvaadvaceti, má to na vás hluboký dopad,“ říká hollywoodská hvězda, jež má na kontě šest nominací na Oscara.

Největším a nejtěžším životním rozhodnutím pro ni byl odchod z hnutí. „Odejít mě donutilo mnoho věcí… Nebudu vám tu líčit detaily,“ dodala herečka.

Ačkoli trpěla nočními můrami, že bude zatracena, prý už svému otci odpustila. „Vždycky jsem měla za to, že ta tíha odpuštění je na dítěti.“

Doktor William Taliaferro Close byl významný lékař, který pomohl v šedesátých letech zamezit šíření první epidemie eboly. V Zairu (Demokratické republice Kongo) působil také jako osobní lékař prezidenta Mobutua, na sklonku života pracoval jako praktický lékař ve Wyomingu. Zemřel v roce 2009 ve čtyřiaosmdesáti letech.