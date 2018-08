Dospívání v sektě mě poznamenalo na celý život, říká Glenn Close

Close žila od sedmi let se svou rodinou a dalšími stoupenci kultu Morálního znovuvyzbrojení ve Švýcarsku u Ženevského jezera. Kult založil na počátku druhé světové války americký evangelický kněz Franklin Buchman, který svého času obdivoval Adolfa Hitlera.



V čase, kdy celý svět zbrojil a vraždilo se na mnoha frontách války, pomohl kult tisícům lidí najít smysl života. Herečka se ve svých dvaadvaceti letech odhodlala hnutí opustit a začala studovat herectví. Sekta ji prý ovlivnila natolik, že dodnes není schopna věřit svým instinktům.

„Veškerou víru mi diktovali, a tak jsem celá léta po odchodu z komunity nemohla věřit svým instinktům. Když jste ve skupině, která vám od základu diktuje, jak se očekává, že budete žít, co budete říkat i to, co budete cítit, má to na vás obrovský vliv,“ vysvětluje hvězda, která má na kontě šest nominací na Oscara.

„Všichni z nás jsme si museli po odchodu z kultu projít procesem odpuštění,“ řekla Close v rozhovoru pro People TV. „Pro mé rodiče nebylo nikdy lehké o tom mluvit. Hlavně pro mého otce. V jednu chvíli jsem na něj byla opravdu naštvaná. Rozhodla jsem se mu napsat opravdu upřímný dopis. Nechyběla v něm ani věta ‚Nezasloužíš si být nazýván naším otcem‘ ,“ vzpomíná herečka.

„Otec byl velmi chytrý člověk, ale měl vážný problém s narcismem. Kdysi jsem trpěla nočními můrami, že budu zatracena. Otci jsem už však dokázala odpustit a s odstupem času vidím vše trochu jinak. O tom, jak život v kultu poznamená jejich děti, rodiče tehdy nejspíš ani netušili,“ věří Close.

Matku sice herečka nikdy neosočila tak tvrdě, ale zároveň ji obvinila, že otci všechny ty šílenosti dovolila. „Myslím, že v mnoha ohledech mu to umožnila. Nikdy se dost nerozvinula a nedosáhla dokonalosti v tom, v čem mohla být skvělá. Na sklonku svého života mi dokonce řekla ‘víš, mám pocit, že jsem v životě ničeho nedosáhla‘ ,“ dodala Close.



Otec herečky byl významný lékař, který vystudoval Harvardovu univerzitu a v šedesátých letech pomohl zamezit šíření první epidemie eboly. Během života působil mimo jiné i jako osobní lékař dlouholetého vládce Konga (Zairu) prezidenta Mobutua. Na sklonku života pracoval jako praktický lékař ve Wyomingu. Zemřel v roce 2009 ve čtyřiaosmdesáti letech.