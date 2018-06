Gladiátorka Oksy skolila dalšího soka

David si byl tak jistý svým vítězstvím nad Oksanou, že mu chvíli trvalo, než pochopil výrok Leoše Mareše o jeho prohře.

Při vyhlašování výsledků ho Mareš provokoval. David chtěl od něho pustit důkazy o tom, že prohlásil, že by se nebál jít do nominací ani s Milanem. V tom okamžiku mu Mareš vmetl do tváře, že mu vše rád venku pustí, protože právě on je vyřazen a odchází. Ticho, váhání. Až po chvilce a zopakování výsledků to Davidovi došlo a bylo vidět, že jeho ego dostalo pořádně na frak. Tentokrát k žádným velkým emocím nedošlo. Bylo to hezké, těšilo nás, ozveme se co nejdřív! - v takovém duchu proběhlo loučení a David už je z Domu pryč.

Stejně jako předchozí nominovaní, museli i David s Oksanou na pranýři vyslechnout názory ostatních soutěžících.

Oksana je od počátku v domě velmi neoblíbená, a tak jí to nyní dali všichni pěkně sežrat. I když ji Filip v posledních dnech překvapivě začal obhajovat: "Ona není blbá. Ví, co chce!" Podle něj "asi musela nedobrovolně šlapat" a jestli je to pravda, tak je "kanon", že s tím dokázala skoncovat, lovil spekulace tak trochu z vlastního soudku. Když ho ale označila za nevyzrálého kvůli jeho vztahu s Lenou, tak zařadil zase zpátečku: "Myslel jsem si, že jsi chytrá, ale přehodnocuju svůj postoj, jsi blbá, nejsi zvláštní, jsi hloupá.“ K tomu se hned připojil Milan, jestli jí nevadí, že ji v domě nemá nikdo rád?

Ostatní pak probírali také její vztah k lidem a k mužům. Se slzami v očích se jim nakonec alespoň trochu svěřila: "Od narození jsem neměla štěstí. Nezažila jsem jediný šťastný den." Víc podrobností už neřekla. V předchozích dílech ale prozradila Leně, že před vstupem do soutěže byla na interupci.

David je kamarád Milana Baroše

Odchod Davida určitě bouřlivě oslaví Stefanie. Od počátku spolu vedli lítý boj. Stefi určitě v duchu bouchla šampáňo. Když například ustavičně lezl do jejího bytečku v Oku, kde právě drbala s Lenou a Evou, tak ho rychle vyprovodila slovy: "Vymazanej, vymazanej. Hovado debilní." Holkám pak svěřila: "Ten může sedět jenom v hospodě, chlastat pivo a hrát fotbal. Jak nepoužívám sprostý slova - ty vole - tak tady fakt - ty vole - to nejde. Hovado. - ty vole - Proprděný, smradlavý hovado."

Při druhé šílené bitce v BB, kdy vzduchem létalo všechno, co alespoň minimálně teče (pití, kečup, hořčice, Savo, krémy, vajíčka), ho pourážela také pěkně: "Kretén seš a kreténem zůstaneš. Hovado seš a hovadem zůstaneš. Ubohá, prázdná, debilní, fotbalistická hlava... Hovado debilní....Umej nádobí, kreténe!"

Jakoby věděla o čem mluví! Ví se totiž, že fotbalista Milan Baroš má mezi soutěžícími kamaráda a Tereza Olivová, která vypadla minulý týden, prozdradila v redakci iDNES: "Je to Baroš, David se tím pořád chlubil!"

Davidova prohra možná zachránila mnoho lidí od otravy alkoholem. Část výhry chtěl sice investovat a dát na charitu africkým dětem, ale kamarádům slíbil koupit cisternu Citrusu. Kdo ví, jak by to s takovým množství kluci-fotbalisti zvládli?

