Gladiátora Russella Crowa vydírali

Proces by měl začít v pondělí. Podle státní prokuratury budou muži obviněni z toho, že od Crowea požadovali za kazetu 200 tisíc australských dolarů, tedy zhruba 3,7 milionu korun. V opačném případě mu hrozili zveřejněním videa v televizi. Jak muži videonahrávku získali, není známo.



Za vydírání mohou jít obžalovaní do vězení až na deset let. Navíc jim hrozí 14 let vězení za to, že nepředali video policii.



Russell Crowe patří mezi nejtalentovanější herce současného Hollywoodu. Držitel Oscara za snímek Gladiátor byl letos horkým kandidátem na další sošku za hlavní roli ve filmu Čistá duše. V příběhu režiséra Rona Howarda ztvárnil nositele Nobelovy ceny Johna Nashe, jenž trpí schizofrenií. Drama bylo oceněno hlavním Oscarem za nejlepší snímek loňského roku a Zlatými Globy za nejlepšího herce a nejlepší film.





Australský herec Russell Crowe Herec Russell Crowe před slavnostním obědem na počest nominovaných. Russell Crowe se stal držitelem Oscara pro nejlepšího herce. Russell Crowe se stal držitelem Oscara pro nejlepšího herce. Filmová hvězda Russell Crowe koncertoval 5. srpna se svou kapelou "30 Odd Foot of Grunts" v Sydney. Kolem stovky lidí zaplatilo za vstupenku v přepočtu 200 korun, aby se podívali, zda to s mikrofonem umí stejně dobře jako s gladiátorskými zbraněmi. Frontmana Crowea, který ve skupině zastává post zpěváka a kytaristy, čeká třítýdenní turné po USA. Jeho skupina vystoupí například v Los Angeles, San Franciscu a New Yorku. Filmová hvězda Russell Crowe koncertoval 5. srpna se svou kapelou "30 Odd Foot of Grunts" v Sydney. Kolem stovky lidí zaplatilo za vstupenku v přepočtu 200 korun, aby se podívali, zda to s mikrofonem umí stejně dobře jako s gladiátorskými zbraněmi. Frontmana Crowea, který ve skupině zastává post zpěváka a kytaristy, čeká třítýdenní turné po USA. Jeho skupina vystoupí například v Los Angeles, San Franciscu a New Yorku. Zlatý Globus 2002 - Russell Crowe. Herec dorazil na udílení Zlatých Globů s Danielle Spencerovou. Russell Crowe a Kylie Minogue na Brit Awards 2002. Novozélandský herec Russel Crowe na cenách BAFTA. Russell Crowe s Danielle Spencerovou. Sdružení filmových a televizních herců (SAG) udělilo v Los Angeles cenu Russellu Croweovi. Russell Crowe s manželkou Daniellou Spencerovou. Herci filmu Čistá duše Russell Crowe a Jennifer Connellyová na předávání filmových cen Oscar. Russell Crowe a Danielle Spencerová před vyhlašováním filmových Oscarů. Herec Russell Crowe (vpravo) gratuluje režisérovi filmu Čistá duše Ronu Howardovi.