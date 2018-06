Gladiátor si vozí tělocvičnu sebou

8:47 , aktualizováno 8:47

Ani krok bez své tělocvičny neudělá Russell Crowe, americká filmová hvězda. Naštěstí je pojízdná, takže si ji může brát všude sebou. Není to sice tak úplně snadné, protože tělocvična je umístěna v šestadvacet metrů dlouhém kamionu se čtrnácti koly, ale Russell má své svaly prostě rád a udělá pro ně cokoliv. Tělocvična, která je samozřejmě vybavena i koupelnou, doprovázela "Gladiátora" i na jeho cestě z Los Angeles do New Yorku, kde právě natáčí nový film "A Beautiful Mind".