Gladiátor se jmenuje Russell Crowe

Crow se totiž narodil ve W ellingtonu, tedy na Novém Zélandu. Jenže celý život trávil v Austrálii, vlastní tam iranč a tam se také pravidelně vrací. Jak sám říká, ke svým kravám.Russel Crowe se narodil 7. dubna 1964. V roce 1991 získal první nominaci na cenu za nejlepší mužský herecký výkon Australského filmového institutu za film The Crossing. O rok později vyhrál cenu za vedlejší roli za snímek Proof a v roce 1993 se stal opravdovou hvězdou, i když jenom australských rozměrů, když mu akademici přiřkli cenu za nejlepší mužský herecký výkon v kontroverzním a velmi úspěšném filmu Romper Stomper.Ve sbírání cen neustal rok 1993 mu vynesl dvě další z mezinárodního filmového festivalu v Seattlu za snímky Romper Stomper a Hammers Over the Anvil. Do Hollywoodu ho přivedla Sharon Stoneová, která si ho vybrala - právě díky úspěchům v Seattlu - do filmu Rychlejší než smrt (The Quick and the Dead, natáčení 1994, uvedeno 1995), kde se setkal i s Genem Hackmanem. Poměrně úspěšný byl i snímek V irtuosity s Denzelem W ashingtonem. A pak následoval nyní již téměř kultovní film L.A. Přísně tajné a velmi úspěšný The Insider: Muž, který věděl příliš mnoho s Al Pacinem.Ten Croweovi vynesl první oscarovou nominaci - tehdy ještě neproměněnou. Kromě herectví má Russell Crowe dvě záliby - hudbu a krávy. V té první oblasti se vyžívá se svou rockovou kapelou a pod přezdívkou Rus Le Roc, existují také rozverná svědectví o jeho vystoupeních například na festivalu italské populární písně v San Remu. Krávy a ranč bere Russell Crowe přinejmenším stejně vážně jako hereckou kariéru. Považuje se za zdatného chovatele a hrdě prohlašuje, že by se tím v klidu uživil. Herectví mu jde ale jistě ještě lépe. Gladiátor měl rozpočet kolem sto milionů dolarů a zařadil se tak mezi nákladné projekty, v minulém roce byl dokonce nejdražším filmem.Není divu podobně pojaté historické velkofilmy, což byl žánr Hollywoodem roky témněř ignorovaný patřily vždycky mezi superdrahé filmy. Což platí o Ben Hurovi, stejně jako o Spartakovi či Zániku říše římské. Studio DreamWorks dokonce tvrdí, že ještě před pár lety by se Gladiátor z finančních důvodů vůbec nedal natočit - realizaci podobných show umožnily až počítačové technologie. Což je v tomto případě známý příběh o aréně, která byla postavena dvoupatrová a jen z jedné třetiny, ve filmu je kruhová a pětipatrová.Zbytek prostě obstaraly počítače. Obsazením Gladiátor povětšinou nešel po hvězdách první kategorie - což v době angažování platilo ještě stále i o Russellu Croweovi. Jeho zlodušský protivník Commodus je ztvárněn také celkem málo známým Joaquinem Phoenixem, nutnou ženskou krasavici Lucillu hraje Connie Nielsenová (Dánka z K odaně), pro niž je to po Misi na Mars a Ďáblovu advokátovi asi tak třetí velký zářez v kariéře. Ale objevují se tu ifilmoví veteráni - Oliver Reed (Proximo), který má na kontě více než sto snímků, Djimon Hounsou (Juba), známý ze Spielbergova protirasistického filmu Amistad a z televizní Pohotovosti.Samozřejmě také Richard Harris (Marcus Aurelius), který už byl nominován snad na všechny myslitelné ceny, ale povětšinou za vedlejší role, a konečně starý známý Derek Jacobi, shakespearovský herec první kategorie, kterého český divák zná více než dobře z britského seriálu Já, Claudius a znalci si na něj vzpomenou ve filmech jako Den pro Šakala, Akta Oděsa, Dotek medúzy...Z pohledu bulvárního tisku se Russell Crowe pro slavil přinejmenším jednou, zato však rovnou udělal zářez vpravdě gladiátorské kvality. Když se do něj loni v létě zamilovala americká herečka a hvězda první velikosti Meg Ryanová a ukonči la svoje mnohaleté manžel ství s Dennisem Quaidem. Což byl pro Hollywood, zvyklý na rozvody jako na denní záležitost, dost velký šok pár Ryanová a Quaid byl totiž považován za pevný a nezni čitelný.Mezitím Dennis Quaid popohnal rozvod a začal se objevovat na veřejnosti s další hereckou hvězdou Andy McDowellovou. Jenže na přelomu roku neodjel Crowe s Ryanovou na pláno vanou dovolenou, ale vrátil se na svůj australský ranč, kam přijela také jeho dřívější přítelkyně, australská hereč ka a zpěvačka Danielle Spencerová.Což ovšem znamenalo, že se obnovil vztah z let 1990 až 1995. Což Crowe "oficiálně" potvrdil v únoru, když pro list The Herald Sun prohlásil: "Užívám si tady na ranči skvělý život. Jakmile mám volno, chci se vracet domů." A dodal, že tato touha nejde spojit se vtahem k Meg Ryanové. O ní řekl, že zůstávají přáteli: "Meg je nádherná a odvážná žena. Je mi líto, že jsem přišel o její společnost, ale neztratil jsem její přátelství."