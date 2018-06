Gladiátor Crowe dostal nakládačku

Novozélandský herec Russel Crowe na cenách BAFTA.

Jak uvedla agentura Reuters, herec se neznámo proč pohádal s podnikatelem Erikem Watsonem, který patří k nejbohatším lidem na Novém Zélandě, kde se Crowe narodil. Pustili se do sebe a byl to právě filmový hrdina, kdo skončil na podlaze přisednutý protivníkem.Policie na místo pranice dorazila až ve chvíli, kdy už společníci oba rozvášněné kohouty uklidnili. Nikdo tedy nebyl zatčen, nepadnou žádná obvinění... jen Russell by měl tu a tam zaskočit do posilovny.