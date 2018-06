Gisele vrátila DiCapriovi zásnubní prsten

Hrdina megafilmu Titanic Leonardo DiCaprio dostal od své snoubenky modelky Gisely Bundchen kopačky. Přestože už byli zasnoubeni, stačil jeden večer a je po všem. Leo totiž místo romantické večeře se svou snoubenkou, vyrazil na tah se svými kamarády. "Opravdu jsem se snažila. Dokonce jsem si zařídila focení v Los Angeles, abych byla Leonardovi co možná nejblíž, ale on se radši odjel bavit do Las Vegas s kamárády, řekla supermodelka."