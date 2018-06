Gisele! Ty kožešinová špíno!, protestovali aktivisté

Producenti přehlídky, nazvané Christmas Dreams & Fantasies 2002 slíbili, že bude lepší a výpravnějsí než ty minulé. Na přehlídce hostovala i topmodelka Heidy Clumová a frontman Suger Ray Mark McGrath. Diváci věru nebyli zklamáni.



Toto štědré a krajkovinou oplývající představení s go-go kozačkami, světelkujícími kalhotkami a okřídlenými supermodelkamibylo provázeno hudebním výstupem Destiny´s Child a divadelním výkonem uměleckých akrobatů na visuté hrazdě.



Kreace byly bezchybné. Celou šou sledovaly celebrity od Lennyho Kravitze po Donalda Trumpa a nadšeně ji komentovaly.



Až do chvíle, kdy na přehlídkové molo vtrhli aktivisté z PETA (People For The Ethical Treatment Of Animals). Stalo se tak v okamžiku, kdy se ve středu podia procházela Gisele Bündchenová v krajkové poprsence a na čtyřpalcových podpatcích. Ochránci zvířat mávali transparenty s hesly jako: "Gisele: Ty kožešinová špíno!".

Gisele totiž nedávno podepsala smouvu s kožešinářskou firmou Blackgama a stala se tak její tváří.

"Samozřejmě, že to bylo strašidelné," říká Gisele. "Ale myslela jsem, že to nejlepší, co mohu udělat, je pokračovat v chůzi."