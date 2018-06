Gisele si sama pere kalhotky

12:26 , aktualizováno 12:26

Mnohým modelkám vleze sláva do hlavy a jsou pak zpovykané až hanba. Brazilská kráska Gisele Bündchenová je však skromnost sama a ani jako topmodelka nezapomíná na své dobré vychování. Každý večer si způsobně sama pere spodní prádlo a své obnošené róby a střevíčky prodává do newyorských second handů.