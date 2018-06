Gisele Bündchenová se těší na roli macechy

Šestadvacetiletá královna přehlídkových mol totiž odloudila Bradyho těhotné herečce Bridget Moynahanové.

Což občas spíše způsobuje komplikace, leč Bündchenová v tom nevidí problém. Naopak se na dítě své nové lásky nadšeně třese.

"Když někoho milujete, milujete vše, co s ním přichází. Mě to připadá snadno pochopitelné. Bude to prima," tvrdí bývalá přítelkyně Leonarda DiCapria, s nímž žila celé tři roky do listopadu 2005 (na modelku nadstandardní výkon).

Moynahanová má porodit na konci tohoto léta. Otázka zní, nakolik se na macešství Bündchenové těší těhotná herečka. Nejspíš zas až tak nadšená není.