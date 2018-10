Bündchenová si nechala udělat plastiku prsou. Pak toho litovala

Velký průlom v kariéře Gisele Bündchenové přišel v roce 1997, kdy zazářila nahoře bez na módní přehlídce Alexandera McQueena. Rok poté se objevila na titulní straně predstižního magazínu Vogue s titulkem „návrat křivek“. V módním průmyslu se o Gisele nemluvilo jinak než o prsatce z Brazílie. Ta si díky smlouvě se značkou Victoria´s Secret vydělala 25 milionů dolarů.



Dvacet let poté bývalá topmodelka přiznala, že její sebevědomí bylo po porodu Benjamina (8) a Vivian (5) na nule. „Celý život mi lidé chválili postavu. Můžete se snažit na sobě pracovat, jak chcete, ale neovlivníte fakt, že po kojení jsou vaše prsa menší, povislejší a u mě navíc i rozdílné velikosti. Lidé to začali komentovat a to byl začátek konce,“ zavzpomínala Gisele Bündchenová v rozhovoru pro magazín PEOPLE.

Ve svých pamětech nazvaných Lessons: My Path to a Meaningful Life píše Bündchenová o tom, že v roce 2015 si nechala udělat plastiku prsou. Tohoto rozhodnutí údajně hned vzápětí litovala.

„Když jsem se vzbudila, říkala jsem si jen: ‚Co jsem to proboha udělala?‘ Cítila jsem se jako v těle někoho jiného. První rok po operaci jsem dokonce nosila o několik čísel větší oblečení, protože jsem se cítila velice nepřirozeně,“ přiznala bývalá topmodelka.

Bündchenová oceňuje, že její manžel, profesionální hráč amerického fotbalu Tom Brady (41), ji vždy maximálně podporoval. „Říkal, že mě miluje a že jsem nádherná, ať jsem na tom byla jakkoliv. Byla to další životní lekce. Co tě nezabije, to tě posílí, říká se. Přála bych si ale, abych na to přišla jinou cestou,“ říká modelka..

„Zvenčí může vypadat vše dokonale, ale nikdo opravdu neví, co se děje uvnitř. Jednou jsem byla v takovém stavu, že jsem stála na terase a chtěla to ukončit. Říkala jsem si, že pak už nebudu muset řešit své pocity, které mě ovládají. Místo sebevraždy jsem nakonec naštěstí zašla za psychiatrem, který mi předepsal antidepresiva. Ta jsem po čase vysadila. Nesnáším ten pocit, být na něčem závislá,“ říká Bündchenová.



Přiznala i to, že ještě v roce 2005 denně kouřila cigarety, pila lahev vína a tři frappucina. Ze dne na den se pak rozhodla skoncovat s cukrem a moukou a začala se věnovat józe a meditacím. Opustila také svého tehdejšího přítele, herce Leonarda DiCapria, protože si ve vztahu s ním připadala osamělá.