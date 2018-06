Bündchenová bojuje proti retuši v reklamě: Nedokonalosti jsou krásné

Bündchenová se kromě modelingu věnuje herectví a podnikání. Dlouhonohá modelka se proslavila také jako andílek Victoria's Secret. Objevila se na spoustě obálek světoznámých časopisů a byla tváří mnoha reklamních kampaní. Fotografové by se podle ní měli více zaměřit na přirozený vzhled modelek.

"Miluji ten pocit, víte, my ženy jsme tak rozdílné. Naše nedokonalosti jsou to, co nás činí jedinečnými a krásnými," prohlásila modelka pro portál Fashionista s tím, že i samotné ženy by měly přijmout své nedostatky.

Na počátku kariéry to však Bündchenová kvůli svému vzhledu snadné neměla. Tvrdili jí, že má příliš mnoho vad na kráse.

"Když jsem začala v modelingu, před dvanácti roky, lidé měli poznámky, že můj nos je moc takový a moc jinaký. A tak jsem si o tom povídala s tátou, ten mi řekl, že je to součástí mé osobnosti. Teď už jsem s tím spokojená, nejsem žádná bohyně, jsem to prostě já. Jsem spokojená sama se sebou a cítím se dobře,“ řekla v rozhovoru pro magazín Marie Claire.