Gisele Bündchenová pózovala nahá a vzpomínala na DiCapria

Osmadvacetiletá Bündchenová ukázala v časopise nejen své dokonalé tělo, ale odhalila i svoji duši. Mimo jiné se čtenářům svěřila s nepříjemným zážitkem z dětství, kdy ve škole prožívala šikanu. Vzpomínala také na jednoho ze spolužáků, který ji posměšně nazýval Olive Oylová podle postavičky z animovaného seriálu Pepek námořník.

Modelka navíc odhalila, jak se jí daří v manželství, zavzpomínala na bývalého přítele, herce Leonarda DiCapria, a prozradila, že do budoucna plánuje adopci.

Bündchenová právě prožívá své nejšťastnější období, neboť se na začátku měsíce tajně provdala za svého přítele, amerického fotbalistu Toma Bradyho. Protože zamilovaný pár nestál o žádnou publicitu, obřad byl malý a naprosto utajený. Zúčastnila se ho jen hrstka svatebčanů, včetně Bradyho rok a půl starého syna. Modelka prozradila, že se těší na to, až z ní bude nevlastní matka. "Pokud někoho miluješ, miluješ i všechno, co s ním přichází. Je to úplně jednoduché," uvedla modelka.

Bündchenová v minulosti prožila vážný vztah s Leonardem DiCapriem. Po několika rozchodech a usmířeních se spekulovalo i o svatbě slavného páru, nakonec však došlo k definitivnímu rozchodu.

Bündchenová poté vzala zavděk profesionálním surfařem Kellym Slaterem a DiCaprio si našel novou krásku z řad modelek, Izraelku Bar Rafaeli. Se svobodou se Bündchenová definitivně rozloučila právě po boku svého novomanžela Toma Bradyho.