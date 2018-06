Gisele Bündchenová pět měsíců po porodu pózovala v prádle

Gisele Bündchenová ukázala, proč je jednou z nejlépe placených modelek na světě. Po porodu se dokázala velmi rychle dostat zpět do formy. Už v šestinedělí se nechala nafotit pro značku Colcci. Teď si troufla dokonce pózovat bez oblečení, které by případné nedostatky zakrylo. V černém prádle předvedla devětadvacetiletá maminka dokonalou postavu.

Svého syna Benjamina porodila v prosinci ve svém domě v Bostonu. Rodila do vody za pomoci manžela Toma Bradyho, své matky a porodní asistentky. "Chtěla jsem rodit doma. Rodila jsem ve vaně. Chtěla jsem být při vědomí a účastnit se porodu, nechtěla jsem žádné omamné prostředky. Tak jsem udělala pár příprav, zacvičila jsem si jógu a meditovala. Pak jsem měla velmi klidný porod v domácím prostředí," řekla Bündchenová v rozhovoru pro brazilskou televizi Fantasticoshe.

Modelka chce mít další děti. Jak to poznamená její postavu, neřeší. "Chci mít rozhodně hodně dětí. A je mi jedno, že se po nich moje tělo změní. Mateřství je nejúžasnější věc, co znám. Někdy mi říkají, že se mi potom svěsí prsa, ale nic mě nezajímá míň," řekla Bündchenová magazínu Hello!.