Gisele Bündchenová dala kariéře tečku nahotou v brazilském Vogue

Bündchenová na fotce stojí na antickém podstavci jako řecká socha a své intimní partie zakrývá důmyslnou pózou v předklonu. Snímek s brazilskou topmodelkou pořídilo uznávané duo nizozemských fotografů Inez van Lamsweerdeová a Vinoodh Matadin.

„Obálka k oslavě dvacátého výročí mé kariéry. Díky všem, kdo spolupracovali na této speciální edici,“ napsala Gisele na Twitteru, kde také snímek zveřejnila.

Uvnitř časopisu je v červených kalhotech a bez podprsenky a ukazuje svou flexibilitu s nohou vykopnutou nad hlavu. Další snímek je černobílý portrét, kde je modelka umazaná od hlíny. „Když ctíme zemi, ctíme sami sebe,“ napsala k tomu Bündchenová.

Bündchenová na počátku dubna v São Paulu naposledy vstoupila na přehlídkové molo. Bylo to pro značku Colcci, u níž jako čtrnáctiletá dívka začínala (jak ji poslední přehlídka rozplakala, čtěte zde).

„Mé tělo mi automaticky říká, jestli to, co dělám, stojí za to. A teď říká, abych přestala. Respektuji své tělo,“ řekla nejvýdělečnější modelka světa ke svému konci kariéry. Za loňský rok podle časopisu Forbes vydělala 47 milionů dolarů, takže může jít v klidu do modelkovského důchodu.