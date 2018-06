Gisele Bündchenová dostala padáka

Kontrakt s šestadvacetiletou hvězdou přehlídkových mol společnost ukončila. „Ano, smlouva skončila,“ potvrdil magazínu People modelčin mluvčí.

„Její požadavky byly bezmezné. Má nového právníka, který je naprosto nerealistický. Victoria´s Secret se tím ale netrápí. Mají pět nových, krásnějších a mladších dívek, které příští rok budou debutovat. A nechtějí mít nic společného s nikým šíleným,“ komentoval nejmenovaný zdroj modelčin pětimilionový požadavek.



Pro Gisele to muselo být skutečně bolestné. Vždyť ještě loni prohlašovala, že s žádným zaměstnavatelem neměla tak dobré vztahy. „Jsou to skutečně velmi milí klienti. Pracuji s nimi sedm let, takže se stali něčím jako součástí rodiny,“ řekla loni Bündchenová novinářům po přehlídce Victoria´s Secret.