Gisele Bündchenová a její rodina nejedí vůbec bílý cukr a mouku

O jídelníčku nejlépe placené modelky světa a jejího chotě hovořil jejich osobní kuchař Allen Campbell v rozhovoru pro Boston.com.

„Osmdesát procent toho, co jedí, tvoří zelenina a hnědá rýže, quinoa, proso, fazole. Zbývajících dvacet procent maso: bio hovězí steaky, jednou za čas kachna a kuře. A z ryb jim vařím nejčastěji divokého lososa. Tom nejí lilkovité plodiny, protože nemají protizánětlivé účinky. Takže nejí rajčata, papriky nebo lilky. A ani houby. Rajčatové pyré jednou za čas, ale tak jednou do měsíce. Je to velmi odlišné od tradiční americké stravy, ale když jíte jen cukr a sacharidy, což dělá spousta lidí, vaše tělo je překyselené a nemocné. Cukr je pro lidi smrt,“ uvedl Campbell.

Tom Brady však hřeší aspoň na Vánoce. To nikdy neodolá babiččinu cukroví.

„Moje babička měla ten nejlepší recept na sušenky, které nám pekla, takže každé svátky, Díkuvzdání, Velikonoce a Vánoce, máme tyto sušenky. To je u nás doma malá tradice,“ prozradil nedávno sám sportovec.

Bündchenová se po 20 letech rozloučila s kariérou, na molu plakala: