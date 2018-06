Gisele a Leo jsou znovu spolu

„Randí spolu opět už asi měsíc,“ uvedl zdroj blízký páru. Jako pár se spolu znovu objevili na oslavě šestadvacátých narozenin brazilské krásky.

Bündchenová a DiCaprio se dali dohromady poprvé před pěti lety a s několika rozchody a obnovením vztahu společně žili až do loňského listopadu, kdy se definitivně rozešli. „Brzy si ale začali opět scházet,“ potvrdil blízký přítel DiCapria.

Na jejich vzájemné lásce nezměnil nic ani fakt, že si oba začali s někým jiným. Zatímco Leonardo si užil románek s jednadvacetiletou izraelskou modelkou Bar Refaeli, Gisele se spustila se slavný surfařem a hercem Kellym Slaterem.

Leo nicméně podle informací časopisu Us Weekly minulý týden společně s maminkou navštívil plážovou oslavu šestadvacátých narozenin Gisele. „Narodili se jeden pro druhého, tak už by si to konečně měli uvědomit,“ prohlásila DiCapriova matka.

Brazilská kráska Gisele se tento týden dočkala ocenění časopisu Elle, jeho čtenáři její vlasy označili „za nejdokonalejší v showbyznysu“. S velkým odstupem skončila na druhém místě Sienna Millerová, následována Nicole Richieovou a Natalie Portmanovou.