Giorgio Armani: Ženy mají stárnout přirozeně, muži nemají být svalovci

„Raději se dívám na přirozenou ženu. Ženy by měly být odvážné a nebát se stárnout, místo toho, aby byly zoufalé a snažily se vypadat mladší než jsou. Časem ženské tělo zraje. Když žena chodí do práce, má děti, je silná. Má charakter. Podívejte se na Cate Blanchettovou,“ řekl Armani listu The Sunday Times.

Italský návrhář také zkritizoval plastickou chirurgii a snahu některých žen po větších přednostech. „Je to blbost. Malá prsa by se neměla zvětšovat,“ míní.

Přestože ve svých reklamních kampaních na spodní prádlo angažuje svalovce jako David Beckham, Cristiano Ronaldo nebo Calvin Harris, Armani prohlásil, že nemá rád příliš vysportované muže.

„Nelíbí se mi svalnatí kluci, kteří to přehánějí s posilováním. Líbí se mi někdo se zdravým, pevným tělem, o které pečuje, ale nepřehání to se svaly,“ prohlásil návrhář.

Armani nikdy nepopřel, že je gay, ale o svém soukromí moc nemluví. Přiznal však, že nemá rád, když se homosexuálové okatě předvádějí. „Když se homosexualita vystavuje na odiv extrémně ve stylu: ‚Ach, víte, jsem homosexuál‘, to není nic pro mě. Muž má být mužem,“ dodal.