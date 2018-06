Gina Lollobrigida neuspěla u soudu se žalobou na „falešného“ manžela

Svatební obřad se konal v Barceloně a herečku zastupovala Javierova známá. Bylo to prý proto, aby se Lollobrigida vyhnula publicitě. Předtím se Javierovi podařilo získat od herečky písemný souhlas ke sňatku. Právník herečky ale tvrdí, že šlo o podvod a jeho klientka nevěděla, že mu podepisuje plnou moc. Navíc byly dokumenty ve španělštině a herečka jim prý nerozuměla.

„Plánoval počkat do její smrti, pak by přišel s tím, že je manžel a chtěl by dědit,“ řekl hereččin právník Fabrizio Siggia během hlavního líčení s tím, že se podvodník chtěl zmocnit majetku v hodnotě více než jedna miliarda korun.

Bývalý sex symbol 50. a 60. let ale nyní neuspěl u soudu, podle něhož byla obvinění z manželského podvodu nepodložená. Lollobrigida se odvolá, tvrdí její právník.

Herečka se s mladým Španělem poprvé setkala na večírku v Monte Carlu v roce 1984. Jemu bylo 23 a Lollobrigidě 57 let. Od té doby spolu udržovali poměr. Herečka později tvrdila, že mladíka zaměstnala, nikdy spolu ale nespali a ona vztah ukončila.

Gina Lollobrigida byla vdaná jen jednou. Slovinského lékaře Mirka Skofice si vzala v roce 1947 a rozvedli se o 24 let později. Mají spolu syna, se kterým se také soudila kvůli majetku. Právní bitvu se jí ale podařilo vyhrát (více zde).

Slavná herečka a její první manžel na záběrech z roku 1957: