Gillian Andersonová: Z Akt X mě málem vyštípala prsatá Pamela

"Nebýt tvrdohlavosti duchovního otce seriálu Chrise Cartera, měla by dnes Scullyová punc prsatky," vtipkovala Gillian před novináři na tiskové konferenci k uvedení filmu Akta X: Chci uvěřit.

"Producenti hledali vyvinutou, vysokou, dlouhonohou blondýnu. Já jsem se do jejich představ nehodila ani z jednoho procenta. Navíc Pamela se naprosto trefila do tehdejšího vkusu diváků. Je zázrak, že si mě Chris do série nakonec prosadil," vzpomíná na nejisté "xaktovské" začátky Andersonová, které tehdy nikdo nedůvěřoval. "Bylo mě čtyřiadvacet a myslela jsem si, že mi svět musí ležet u nohou a ono to tak nebylo," přiznala.



Pamela Andersonová mohla být známá nejen jako silikonová kráska, ale i jako hvězda kultovního seriálu Akta X.

Zatímco o Scullyové měl Carter vcelku jasnou představu, jejího kolegu Muldera si doslova vycucal z prstu na poslední chvíli. "Původně to měl být podivín, vyšinutý profesor. Když pak přišel na casting David Duchovny, který dorazil do Hollywoodu rovnou z ústavu pro jazyk anglický na univerzitě v Yaleu, bylo rozhodnuto, že půjde o pohledného, chytrého, vzdělaného a psychicky naprosto zdravého muže, který prostě jen věří nevysvětlitelným věcem," vzpomíná Carter.