Hledám toho pravého, nesmí být ženatý a zajíc, říká Gillian Andersonová

Andersonová je delší čas bez partnera a tvrdí, že je jí dobře, i když je sama. Přestože je trojnásobná matka spokojená, případnému randění se nebrání. Zatím se ale žádný muž neodhodlal pozvat ji na schůzku.

„Jsem šťastná, že mám tak skvělou práci. Mám fantastický život, krásný vztah se svými dětmi a nic mi chybí. Občas si ale říkám, že je na čase, aby někdo nabral dost odvahy a pozval mě,“ řekla herečka pro Daily Telegraph.

Kdysi neměla problém oslovit muže sama. Jednou si v kině v USA všimla muže, který se bavil na stejných místech ve filmu jako ona a na spoustu věcí reagoval stejně. Přestože byli oba se svými známými a po skončení kina odcházeli jiným směrem, doběhla ho na ulici a zeptala se, jestli by nechtěl někdy jít na kafe. „Chodili jsme spolu šest měsíců,“ dodala.

A jak by měl vypadat její ideální partner? Musí splňovat několik podmínek. „Ženatý muž je pro mě prostě nepřípustný. Nemám zájem ani o mladší muže. Myslím, že bych mohla pozvat muže já, ale věřím, že v této fázi mého života je lepší tomu nepomáhat. Pokud se to stane, tak se to stane. Jsem si ale jistá, že chci, aby můj další vztah byl ten pravý,“ dodala.

Herečka byla dvakrát vdaná a má tři děti. Dceru Piper (20) má z prvního manželství s Clydem Klotzem, který spolupracoval na Aktech X. Vzali se v roce 1994 a rozvedli o tři roky později. S dokumentaristou Julianem Ozannem se rozvedla po dvou letech manželství v roce 2006. S bývalým partnerem Markem Griffithsem má syny Oscara (8) a Felixe (6).