Hadidová a Malik se rozešli. Modelka se zpěvákem vydržela dva roky

„S Gigi jsme měli neuvěřitelně smysluplný, milující a zábavný vztah. Respektuji a obdivuji ji jako ženu a přítelkyni. Má neuvěřitelnou duši. Jsem vděčný všem našim fanouškům, že respektují naše těžké rozhodnutí a také naše soukromí v tomto nelehkém období. Chtěli jsme, abyste se tuto zprávu dozvěděli od nás. Milujeme vás,“ napsal zpěvák na Twitteru.

Chvíli na to na sociálních sítích na rozchod zareagovala i modelka. Napsala, že Zaynovi přeje jen to nejlepší.

„Prohlášení o rozchodech jsou často neosobní, protože se jen těžko hledají slova ohledně toho, co dva lidi spolu zažili během pár let. Ne jenom ve vztahu, ale v životě obecně. Navždy budu vděčná za lásku, čas a životní lekce, které jsme se Zaynem prožili. Přeji mu jen to nejlepší a budu ho podporovat jako kamaráda, jehož nesmírně respektuji a miluji. Co se budoucnosti týče, co se má stát, se stane,“ uvedla blondýnka.

Zpěvák a modelka se začali spolu vídat poté, co Malik vystupoval na přehlídce Victoria’s Secret v listopadu 2015, kde Hadidová předváděla spodní prádlo. Gigi se objevila také v Zaynově videoklipu k jeho singlu PillowTalk. Už v roce 2016 se objevily informace o krizi ve vztahu a rozchodu, dvojice se ale k sobě vrátila.