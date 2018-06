Gibson už nesnese setkání s expřítelkyní, obrátil se na soud

Podle serveru Radar Online podal Mel Gibson k Vrchnímu soudu v Los Angeles žádost o zákaz styku se svou bývalou přítelkyní, která mu loni v říjnu porodila osmého potomka.

Důvod, proč Gibson o zákaz požádal, zatím nebyl zveřejněn. Je ale jisté, že si nepřeje, aby Oksana do jeho života jakkoli nadále zasahovala. Dvojice se po rozchodu často hádala a neshodla se ani na společné péči o dítě. Zákaz podaný u soudu v Los Angeles má mít dočasné trvání, než začne přelíčení, během něhož se budou řešit Gibsonova práva týkající se návštěv dcery.

Se čtyřicetiletou muzikantkou Oksanou Grigorievovou si Gibson začal už před třemi lety, když byl ještě ženatý. Po zveřejnění tohoto vztahu loni v dubnu své osmadvacetileté manželství ukončil.

S matkou své nejmenší dcery pak ovšem vydržel jen pár měsíců. Důvod jejich rozchodu nechce ani jeden prozradit. Grigorieva ale tvrdí, že se ho veřejnost jednou dozví.

"Byli jsme velmi zamilovaní. On byl největší láskou mého života a to samé říkal mně. O důvodu rozchodu nemohu mluvit, ale jednou vyjde najevo. Pravda vždycky vyplave. Byli jsme spolu tři roky, ne jen jeden, jak se psalo," řekla Oksana Grigorijevová v rozhovoru pro magazín Hello!