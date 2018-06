Gibson chce roli Jamese Bonda

Nutno podotknout, že i přesto, že již padlo mnoho jmen, Pierce Brosnana by nikdo nahrazovat v dohledné době neměl.

"Půjde s námi i do další bondovky. Je hvězdou a to potřebujeme," prohlašují britští filmoví producenti.

Ovšem americká produkce ale přesto začala uvažovat nad tím, jestli není náhodou Pierce už okoukaný a neměl by opravdu uvolnit místo někomu dalšímu.

Melův zájem o ztvárnění Jamese Bonda trvá již od roku 1995, kdy se ucházel o roli ve snímku Zlaté oko. Pierce ho tehdy v konkurzu předstihnul jen o pár bodů.

Gibson proto nevidí důvod, proč by nemohl tentokrát konečně uspět. Splnil by tak nejen vlastní sen, ale především by se vyšvihnul před svými dětmi, které by tatínka v roli tajného agenta viděli opravdu rády.

"Pokud ta role nepřijde, nebudu se kvůli tomu nijak trápit. Kdyby se ale poštěstilo, byl bych nejšťastnějším člověkem na zemi," říká herec, který v jednom ze svých nových filmů Znamení čelí útoku mimozemské civilizace na Zemi.